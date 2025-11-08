Harga aixrp Hari Ini

Harga live aixrp (AIXRP) hari ini adalah $ 0.00013647, dengan perubahan 14.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIXRP ke USD saat ini adalah $ 0.00013647 per AIXRP.

aixrp saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,096, dengan suplai yang beredar 293.80M AIXRP. Selama 24 jam terakhir, AIXRP diperdagangkan antara $ 0.0001336 (low) dan $ 0.00015994 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00198245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007097.

Dalam kinerja jangka pendek, AIXRP bergerak -2.45% dalam satu jam terakhir dan -32.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aixrp (AIXRP)

Kapitalisasi Pasar $ 40.10K$ 40.10K $ 40.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 136.48K$ 136.48K $ 136.48K Suplai Peredaran 293.80M 293.80M 293.80M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar aixrp saat ini adalah $ 40.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIXRP adalah 293.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 136.48K.