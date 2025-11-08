Harga Akuma Inu Hari Ini

Harga live Akuma Inu (AKUMA) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AKUMA ke USD saat ini adalah -- per AKUMA.

Akuma Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,829, dengan suplai yang beredar 666.67B AKUMA. Selama 24 jam terakhir, AKUMA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00134788, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AKUMA bergerak +3.24% dalam satu jam terakhir dan +4.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Akuma Inu (AKUMA)

Kapitalisasi Pasar $ 78.83K$ 78.83K $ 78.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.83K$ 78.83K $ 78.83K Suplai Peredaran 666.67B 666.67B 666.67B Total Suplai 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Kapitalisasi Pasar Akuma Inu saat ini adalah $ 78.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AKUMA adalah 666.67B, dan total suplainya sebesar 666666666666.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.83K.