BursaDEX+
Harga live Aladdin DAO hari ini adalah 0.03258683 USD. Lacak informasi harga aktual ALD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALD

Info Harga ALD

Penjelasan ALD

Situs Web Resmi ALD

Tokenomi ALD

Prakiraan Harga ALD

Logo Aladdin DAO

Harga Aladdin DAO (ALD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ALD ke USD:

$0.03258437
+2.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Aladdin DAO (ALD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:52:44 (UTC+8)

Informasi Harga Aladdin DAO (ALD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03088214
Low 24 Jam
$ 0.03268594
High 24 Jam

$ 0.03088214
$ 0.03268594
$ 1.37
$ 0.01759207
-0.08%

+2.27%

-38.36%

-38.36%

Harga aktual Aladdin DAO (ALD) adalah $0.03258683. Selama 24 jam terakhir, ALD diperdagangkan antara low $ 0.03088214 dan high $ 0.03268594, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALD adalah $ 1.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01759207.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALD telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, +2.27% selama 24 jam, dan -38.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aladdin DAO (ALD)

$ 4.88M
--
$ 4.88M
149.83M
149,991,806.3910929
Kapitalisasi Pasar Aladdin DAO saat ini adalah $ 4.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALD adalah 149.83M, dan total suplainya sebesar 149991806.3910929. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.88M.

Riwayat Harga Aladdin DAO (ALD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aladdin DAO ke USD adalah $ +0.00072417.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aladdin DAO ke USD adalah $ -0.0197297809.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aladdin DAO ke USD adalah $ -0.0214249739.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aladdin DAO ke USD adalah $ -0.06560701110977286.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00072417+2.27%
30 Days$ -0.0197297809-60.54%
60 Hari$ -0.0214249739-65.74%
90 Hari$ -0.06560701110977286-66.81%

Apa yang dimaksud dengan Aladdin DAO (ALD)

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aladdin DAO (ALD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Aladdin DAO (USD)

Berapa nilai Aladdin DAO (ALD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aladdin DAO (ALD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aladdin DAO.

Cek prediksi harga Aladdin DAO sekarang!

ALD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Aladdin DAO (ALD)

Memahami tokenomi Aladdin DAO (ALD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Aladdin DAO (ALD)

Berapa nilai Aladdin DAO (ALD) hari ini?
Harga live ALD dalam USD adalah 0.03258683 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALD ke USD saat ini?
Harga ALD ke USD saat ini adalah $ 0.03258683. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aladdin DAO?
Kapitalisasi pasar ALD adalah $ 4.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALD?
Suplai beredar ALD adalah 149.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALD?
ALD mencapai harga ATH sebesar 1.37 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALD?
ALD mencapai harga ATL 0.01759207 USD.
Berapa volume perdagangan ALD?
Volume perdagangan 24 jam live ALD adalah -- USD.
Akankah harga ALD naik lebih tinggi tahun ini?
ALD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Aladdin DAO (ALD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

