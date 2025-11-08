Harga Aldrin Hari Ini

Harga live Aldrin (RIN) hari ini adalah $ 0.00517945, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIN ke USD saat ini adalah $ 0.00517945 per RIN.

Aldrin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,038, dengan suplai yang beredar 12.36M RIN. Selama 24 jam terakhir, RIN diperdagangkan antara $ 0.0051388 (low) dan $ 0.00522384 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00169943.

Dalam kinerja jangka pendek, RIN bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -13.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aldrin (RIN)

Kapitalisasi Pasar $ 64.04K$ 64.04K $ 64.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 258.97K$ 258.97K $ 258.97K Suplai Peredaran 12.36M 12.36M 12.36M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aldrin saat ini adalah $ 64.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIN adalah 12.36M, dan total suplainya sebesar 50000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 258.97K.