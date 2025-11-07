BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AlgoTrade hari ini adalah 0.00158323 USD. Lacak informasi harga aktual ALGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALGT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AlgoTrade hari ini adalah 0.00158323 USD. Lacak informasi harga aktual ALGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALGT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALGT

Info Harga ALGT

Penjelasan ALGT

Whitepaper ALGT

Situs Web Resmi ALGT

Tokenomi ALGT

Prakiraan Harga ALGT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AlgoTrade

Harga AlgoTrade (ALGT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ALGT ke USD:

$0.0015827
$0.0015827$0.0015827
-9.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AlgoTrade (ALGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:45:18 (UTC+8)

Informasi Harga AlgoTrade (ALGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00156535
$ 0.00156535$ 0.00156535
Low 24 Jam
$ 0.00175855
$ 0.00175855$ 0.00175855
High 24 Jam

$ 0.00156535
$ 0.00156535$ 0.00156535

$ 0.00175855
$ 0.00175855$ 0.00175855

$ 0.01476287
$ 0.01476287$ 0.01476287

$ 0.00063099
$ 0.00063099$ 0.00063099

+1.05%

-9.56%

-38.51%

-38.51%

Harga aktual AlgoTrade (ALGT) adalah $0.00158323. Selama 24 jam terakhir, ALGT diperdagangkan antara low $ 0.00156535 dan high $ 0.00175855, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALGT adalah $ 0.01476287, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00063099.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALGT telah berubah sebesar +1.05% selama 1 jam terakhir, -9.56% selama 24 jam, dan -38.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AlgoTrade (ALGT)

$ 142.49K
$ 142.49K$ 142.49K

--
----

$ 158.32K
$ 158.32K$ 158.32K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AlgoTrade saat ini adalah $ 142.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALGT adalah 90.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 158.32K.

Riwayat Harga AlgoTrade (ALGT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AlgoTrade ke USD adalah $ -0.000167413608094403.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AlgoTrade ke USD adalah $ -0.0008900551.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AlgoTrade ke USD adalah $ -0.0010194055.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AlgoTrade ke USD adalah $ -0.003598262997681356.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000167413608094403-9.56%
30 Days$ -0.0008900551-56.21%
60 Hari$ -0.0010194055-64.38%
90 Hari$ -0.003598262997681356-69.44%

Apa yang dimaksud dengan AlgoTrade (ALGT)

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX.

Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot.

Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AlgoTrade (ALGT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga AlgoTrade (USD)

Berapa nilai AlgoTrade (ALGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AlgoTrade (ALGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AlgoTrade.

Cek prediksi harga AlgoTrade sekarang!

ALGT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AlgoTrade (ALGT)

Memahami tokenomi AlgoTrade (ALGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALGT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AlgoTrade (ALGT)

Berapa nilai AlgoTrade (ALGT) hari ini?
Harga live ALGT dalam USD adalah 0.00158323 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALGT ke USD saat ini?
Harga ALGT ke USD saat ini adalah $ 0.00158323. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AlgoTrade?
Kapitalisasi pasar ALGT adalah $ 142.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALGT?
Suplai beredar ALGT adalah 90.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALGT?
ALGT mencapai harga ATH sebesar 0.01476287 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALGT?
ALGT mencapai harga ATL 0.00063099 USD.
Berapa volume perdagangan ALGT?
Volume perdagangan 24 jam live ALGT adalah -- USD.
Akankah harga ALGT naik lebih tinggi tahun ini?
ALGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:45:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AlgoTrade (ALGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,205.34
$100,205.34$100,205.34

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,232.98
$3,232.98$3,232.98

-2.02%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1566
$1.1566$1.1566

+34.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.83
$151.83$151.83

-2.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,205.34
$100,205.34$100,205.34

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,232.98
$3,232.98$3,232.98

-2.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.83
$151.83$151.83

-2.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1820
$2.1820$2.1820

-2.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16138
$0.16138$0.16138

+1.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015621
$0.00015621$0.00015621

+3,024.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004534
$0.00004534$0.00004534

+320.98%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008106
$0.008106$0.008106

+279.85%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$17.5161
$17.5161$17.5161

+186.67%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009612
$0.009612$0.009612

+140.30%