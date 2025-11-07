BursaDEX+
Harga live Altair hari ini adalah 0.00214 USD. Lacak informasi harga aktual AIR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIR

Info Harga AIR

Penjelasan AIR

Situs Web Resmi AIR

Tokenomi AIR

Prakiraan Harga AIR

Logo Altair

Harga Altair (AIR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AIR ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Altair (AIR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:12:03 (UTC+8)

Informasi Harga Altair (AIR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual Altair (AIR) adalah $0.00214. Selama 24 jam terakhir, AIR diperdagangkan antara low $ 0.00208898 dan high $ 0.00216376, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIR adalah $ 0.157422, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00089993.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.95% selama 24 jam, dan +1.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Altair (AIR)

Kapitalisasi Pasar Altair saat ini adalah $ 843.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIR adalah 394.13M, dan total suplainya sebesar 473730000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.

Riwayat Harga Altair (AIR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Altair ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Altair ke USD adalah $ -0.0005010317.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Altair ke USD adalah $ -0.0007119758.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Altair ke USD adalah $ -0.001498576480023657.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.95%
30 Days$ -0.0005010317-23.41%
60 Hari$ -0.0007119758-33.26%
90 Hari$ -0.001498576480023657-41.18%

Apa yang dimaksud dengan Altair (AIR)

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Altair (AIR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Altair (USD)

Berapa nilai Altair (AIR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Altair (AIR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Altair.

Cek prediksi harga Altair sekarang!

AIR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Altair (AIR)

Memahami tokenomi Altair (AIR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Altair (AIR)

Berapa nilai Altair (AIR) hari ini?
Harga live AIR dalam USD adalah 0.00214 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIR ke USD saat ini?
Harga AIR ke USD saat ini adalah $ 0.00214. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Altair?
Kapitalisasi pasar AIR adalah $ 843.44K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIR?
Suplai beredar AIR adalah 394.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIR?
AIR mencapai harga ATH sebesar 0.157422 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIR?
AIR mencapai harga ATL 0.00089993 USD.
Berapa volume perdagangan AIR?
Volume perdagangan 24 jam live AIR adalah -- USD.
Akankah harga AIR naik lebih tinggi tahun ini?
AIR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:12:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Altair (AIR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

