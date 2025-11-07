Informasi Harga Altair (AIR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00208898 $ 0.00208898 $ 0.00208898 Low 24 Jam $ 0.00216376 $ 0.00216376 $ 0.00216376 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00208898$ 0.00208898 $ 0.00208898 High 24 Jam $ 0.00216376$ 0.00216376 $ 0.00216376 All Time High $ 0.157422$ 0.157422 $ 0.157422 Harga Terendah $ 0.00089993$ 0.00089993 $ 0.00089993 Perubahan Harga (1 Jam) 0.00% Perubahan Harga (1 Hari) -0.95% Perubahan Harga (7H) +1.03% Perubahan Harga (7H) +1.03%

Harga aktual Altair (AIR) adalah $0.00214. Selama 24 jam terakhir, AIR diperdagangkan antara low $ 0.00208898 dan high $ 0.00216376, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIR adalah $ 0.157422, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00089993.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.95% selama 24 jam, dan +1.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Altair (AIR)

Kapitalisasi Pasar $ 843.44K$ 843.44K $ 843.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suplai Peredaran 394.13M 394.13M 394.13M Total Suplai 473,730,000.0 473,730,000.0 473,730,000.0

Kapitalisasi Pasar Altair saat ini adalah $ 843.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIR adalah 394.13M, dan total suplainya sebesar 473730000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.