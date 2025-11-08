Harga America Pac Hari Ini

Harga live America Pac (PAC) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAC ke USD saat ini adalah -- per PAC.

America Pac saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,793, dengan suplai yang beredar 425.87M PAC. Selama 24 jam terakhir, PAC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03728808, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAC bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -21.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar America Pac (PAC)

Kapitalisasi Pasar $ 62.79K$ 62.79K $ 62.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.79K$ 62.79K $ 62.79K Suplai Peredaran 425.87M 425.87M 425.87M Total Suplai 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796 425,873,799.45302796

Kapitalisasi Pasar America Pac saat ini adalah $ 62.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAC adalah 425.87M, dan total suplainya sebesar 425873799.45302796. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 62.79K.