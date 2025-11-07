BursaDEX+
Harga live Ampleforth hari ini adalah 1.14 USD. Lacak informasi harga aktual AMPL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMPL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMPL

Info Harga AMPL

Penjelasan AMPL

Whitepaper AMPL

Situs Web Resmi AMPL

Tokenomi AMPL

Prakiraan Harga AMPL

Logo Ampleforth

Harga Ampleforth (AMPL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AMPL ke USD:

$1.14
$1.14
+2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ampleforth (AMPL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:54:19 (UTC+8)

Informasi Harga Ampleforth (AMPL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.039
$ 1.039
Low 24 Jam
$ 1.14
$ 1.14
High 24 Jam

$ 1.039
$ 1.039

$ 1.14
$ 1.14

$ 4.07
$ 4.07

$ 0.155869
$ 0.155869

-0.05%

+2.20%

-10.18%

-10.18%

Harga aktual Ampleforth (AMPL) adalah $1.14. Selama 24 jam terakhir, AMPL diperdagangkan antara low $ 1.039 dan high $ 1.14, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMPL adalah $ 4.07, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.155869.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMPL telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, +2.20% selama 24 jam, dan -10.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ampleforth (AMPL)

$ 12.12M
$ 12.12M

--
--

$ 13.16M
$ 13.16M

10.67M
10.67M

11,580,340.78838535
11,580,340.78838535

Kapitalisasi Pasar Ampleforth saat ini adalah $ 12.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AMPL adalah 10.67M, dan total suplainya sebesar 11580340.78838535. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.16M.

Riwayat Harga Ampleforth (AMPL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ampleforth ke USD adalah $ +0.02450636.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ampleforth ke USD adalah $ -0.0467429640.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ampleforth ke USD adalah $ -0.1383499440.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ampleforth ke USD adalah $ -0.1388109246426234.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02450636+2.20%
30 Days$ -0.0467429640-4.10%
60 Hari$ -0.1383499440-12.13%
90 Hari$ -0.1388109246426234-10.85%

Apa yang dimaksud dengan Ampleforth (AMPL)

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money.

The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ampleforth (AMPL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ampleforth (USD)

Berapa nilai Ampleforth (AMPL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ampleforth (AMPL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ampleforth.

Cek prediksi harga Ampleforth sekarang!

AMPL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ampleforth (AMPL)

Memahami tokenomi Ampleforth (AMPL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMPL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ampleforth (AMPL)

Berapa nilai Ampleforth (AMPL) hari ini?
Harga live AMPL dalam USD adalah 1.14 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMPL ke USD saat ini?
Harga AMPL ke USD saat ini adalah $ 1.14. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ampleforth?
Kapitalisasi pasar AMPL adalah $ 12.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMPL?
Suplai beredar AMPL adalah 10.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMPL?
AMPL mencapai harga ATH sebesar 4.07 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMPL?
AMPL mencapai harga ATL 0.155869 USD.
Berapa volume perdagangan AMPL?
Volume perdagangan 24 jam live AMPL adalah -- USD.
Akankah harga AMPL naik lebih tinggi tahun ini?
AMPL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMPL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:54:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ampleforth (AMPL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

