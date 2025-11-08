Harga ANARCHY Hari Ini

Harga live ANARCHY (ANARCHY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANARCHY ke USD saat ini adalah -- per ANARCHY.

ANARCHY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,811, dengan suplai yang beredar 430.14M ANARCHY. Selama 24 jam terakhir, ANARCHY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01011476, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANARCHY bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -14.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ANARCHY (ANARCHY)

Kapitalisasi Pasar $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Suplai Peredaran 430.14M 430.14M 430.14M Total Suplai 430,137,365.997877 430,137,365.997877 430,137,365.997877

