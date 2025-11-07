Informasi Harga Antara Token (ANTT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00228028 $ 0.00228028 $ 0.00228028 Low 24 Jam $ 0.00247083 $ 0.00247083 $ 0.00247083 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00228028$ 0.00228028 $ 0.00228028 High 24 Jam $ 0.00247083$ 0.00247083 $ 0.00247083 All Time High $ 0.625249$ 0.625249 $ 0.625249 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.33% Perubahan Harga (1 Hari) -0.51% Perubahan Harga (7H) +11.53% Perubahan Harga (7H) +11.53%

Harga aktual Antara Token (ANTT) adalah $0.00237585. Selama 24 jam terakhir, ANTT diperdagangkan antara low $ 0.00228028 dan high $ 0.00247083, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANTT adalah $ 0.625249, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANTT telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -0.51% selama 24 jam, dan +11.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Antara Token (ANTT)

Kapitalisasi Pasar $ 148.77K$ 148.77K $ 148.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 285.10K$ 285.10K $ 285.10K Suplai Peredaran 62.62M 62.62M 62.62M Total Suplai 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Antara Token saat ini adalah $ 148.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANTT adalah 62.62M, dan total suplainya sebesar 120000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 285.10K.