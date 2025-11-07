BursaDEX+
Harga live ApeScreener hari ini adalah 0.00412634 USD. Lacak informasi harga aktual APES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APES dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ApeScreener (APES)

$0.00412634
$0.00412634$0.00412634
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:20:32 (UTC+8)

Informasi Harga ApeScreener (APES) (USD)

$ 0.00415558
$ 0.00415558$ 0.00415558
$ 0.00441671
$ 0.00441671$ 0.00441671
$ 0.00415558
$ 0.00415558$ 0.00415558

$ 0.00441671
$ 0.00441671$ 0.00441671

$ 0.167266
$ 0.167266$ 0.167266

$ 0.00165652
$ 0.00165652$ 0.00165652

-1.36%

-6.07%

-22.80%

-22.80%

Harga aktual ApeScreener (APES) adalah $0.00412634. Selama 24 jam terakhir, APES diperdagangkan antara low $ 0.00415558 dan high $ 0.00441671, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPES adalah $ 0.167266, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00165652.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APES telah berubah sebesar -1.36% selama 1 jam terakhir, -6.07% selama 24 jam, dan -22.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ApeScreener (APES)

$ 412.63K
$ 412.63K$ 412.63K

--
----

$ 412.63K
$ 412.63K$ 412.63K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ApeScreener saat ini adalah $ 412.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APES adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 412.63K.

Riwayat Harga ApeScreener (APES) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.00026669461075356.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.0021441473.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.0027319345.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.016397105726313004.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00026669461075356-6.07%
30 Days$ -0.0021441473-51.96%
60 Hari$ -0.0027319345-66.20%
90 Hari$ -0.016397105726313004-79.89%

Apa yang dimaksud dengan ApeScreener (APES)

ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence.

How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions.

Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc.

Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit.

Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place:

  • What is the project about and its key features.
  • Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.
  • Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.
  • Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project.

Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out.

  • Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.
  • Revoke contracts and monitor wallet safety.
  • Rebalance your assets based on your Investor Profile.
  • and more.

Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier.

ApeScreener - Your Genius Edge.

Prediksi Harga ApeScreener (USD)

Berapa nilai ApeScreener (APES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ApeScreener (APES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeScreener.

Cek prediksi harga ApeScreener sekarang!

APES ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ApeScreener (APES)

Memahami tokenomi ApeScreener (APES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APES sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ApeScreener (APES)

Berapa nilai ApeScreener (APES) hari ini?
Harga live APES dalam USD adalah 0.00412634 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APES ke USD saat ini?
Harga APES ke USD saat ini adalah $ 0.00412634. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ApeScreener?
Kapitalisasi pasar APES adalah $ 412.63K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APES?
Suplai beredar APES adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APES?
APES mencapai harga ATH sebesar 0.167266 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APES?
APES mencapai harga ATL 0.00165652 USD.
Berapa volume perdagangan APES?
Volume perdagangan 24 jam live APES adalah -- USD.
Akankah harga APES naik lebih tinggi tahun ini?
APES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ApeScreener (APES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,057.95
$3,237.06
$1.0689
$152.51
$1.0003
$100,057.95
$3,237.06
$152.51
$2.1719
$940.64
