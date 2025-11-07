Harga ApeScreener (APES)
-1.36%
-6.07%
-22.80%
-22.80%
Harga aktual ApeScreener (APES) adalah $0.00412634. Selama 24 jam terakhir, APES diperdagangkan antara low $ 0.00415558 dan high $ 0.00441671, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPES adalah $ 0.167266, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00165652.
Dalam hal kinerja jangka pendek, APES telah berubah sebesar -1.36% selama 1 jam terakhir, -6.07% selama 24 jam, dan -22.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar ApeScreener saat ini adalah $ 412.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APES adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 412.63K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.00026669461075356.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.0021441473.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.0027319345.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ApeScreener ke USD adalah $ -0.016397105726313004.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00026669461075356
|-6.07%
|30 Days
|$ -0.0021441473
|-51.96%
|60 Hari
|$ -0.0027319345
|-66.20%
|90 Hari
|$ -0.016397105726313004
|-79.89%
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence.
How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions.
Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc.
Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit.
Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place:
Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out.
Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier.
ApeScreener - Your Genius Edge.
