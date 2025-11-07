BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Arianee hari ini adalah 0.05165 USD. Lacak informasi harga aktual ARIA20 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARIA20 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Arianee hari ini adalah 0.05165 USD. Lacak informasi harga aktual ARIA20 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARIA20 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ARIA20

Info Harga ARIA20

Penjelasan ARIA20

Whitepaper ARIA20

Situs Web Resmi ARIA20

Tokenomi ARIA20

Prakiraan Harga ARIA20

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arianee

Harga Arianee (ARIA20)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ARIA20 ke USD:

$0.051712
$0.051712$0.051712
+1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Arianee (ARIA20)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:55:18 (UTC+8)

Informasi Harga Arianee (ARIA20) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04943838
$ 0.04943838$ 0.04943838
Low 24 Jam
$ 0.051819
$ 0.051819$ 0.051819
High 24 Jam

$ 0.04943838
$ 0.04943838$ 0.04943838

$ 0.051819
$ 0.051819$ 0.051819

$ 4.53
$ 4.53$ 4.53

$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547

-0.00%

+0.97%

-6.69%

-6.69%

Harga aktual Arianee (ARIA20) adalah $0.05165. Selama 24 jam terakhir, ARIA20 diperdagangkan antara low $ 0.04943838 dan high $ 0.051819, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARIA20 adalah $ 4.53, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01547.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARIA20 telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +0.97% selama 24 jam, dan -6.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arianee (ARIA20)

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

--
----

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

107.52M
107.52M 107.52M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Arianee saat ini adalah $ 5.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARIA20 adalah 107.52M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.30M.

Riwayat Harga Arianee (ARIA20) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Arianee ke USD adalah $ +0.00049394.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Arianee ke USD adalah $ -0.0109491853.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Arianee ke USD adalah $ -0.0082759001.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Arianee ke USD adalah $ -0.01195266622890182.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00049394+0.97%
30 Days$ -0.0109491853-21.19%
60 Hari$ -0.0082759001-16.02%
90 Hari$ -0.01195266622890182-18.79%

Apa yang dimaksud dengan Arianee (ARIA20)

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods?

At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency.

With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Arianee (ARIA20)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Arianee (USD)

Berapa nilai Arianee (ARIA20) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arianee (ARIA20) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arianee.

Cek prediksi harga Arianee sekarang!

ARIA20 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Arianee (ARIA20)

Memahami tokenomi Arianee (ARIA20) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARIA20 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Arianee (ARIA20)

Berapa nilai Arianee (ARIA20) hari ini?
Harga live ARIA20 dalam USD adalah 0.05165 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARIA20 ke USD saat ini?
Harga ARIA20 ke USD saat ini adalah $ 0.05165. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arianee?
Kapitalisasi pasar ARIA20 adalah $ 5.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARIA20?
Suplai beredar ARIA20 adalah 107.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARIA20?
ARIA20 mencapai harga ATH sebesar 4.53 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARIA20?
ARIA20 mencapai harga ATL 0.01547 USD.
Berapa volume perdagangan ARIA20?
Volume perdagangan 24 jam live ARIA20 adalah -- USD.
Akankah harga ARIA20 naik lebih tinggi tahun ini?
ARIA20 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARIA20 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:55:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arianee (ARIA20)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,996.29
$101,996.29$101,996.29

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.54
$3,356.54$3,356.54

+1.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1627
$1.1627$1.1627

+35.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.78
$157.78$157.78

+1.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,996.29
$101,996.29$101,996.29

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.54
$3,356.54$3,356.54

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.78
$157.78$157.78

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2321
$2.2321$2.2321

-0.10%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$970.93
$970.93$970.93

+3.99%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.007280
$0.007280$0.007280

+628.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.299
$4.299$4.299

+329.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007914
$0.007914$0.007914

+270.85%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.6512
$14.6512$14.6512

+139.79%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002383
$0.00002383$0.00002383

+121.26%