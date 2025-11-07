BursaDEX+
Harga live ARKEO hari ini adalah 0.01983858 USD. Lacak informasi harga aktual ARKEO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARKEO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ARKEO hari ini adalah 0.01983858 USD. Lacak informasi harga aktual ARKEO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARKEO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ARKEO (ARKEO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ARKEO ke USD:

$0.01983857
-0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ARKEO (ARKEO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:21:15 (UTC+8)

Informasi Harga ARKEO (ARKEO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01979481
Low 24 Jam
$ 0.01987938
High 24 Jam

$ 0.01979481
$ 0.01987938
$ 0.146623
$ 0.01979481
--

-0.20%

-1.75%

-1.75%

Harga aktual ARKEO (ARKEO) adalah $0.01983858. Selama 24 jam terakhir, ARKEO diperdagangkan antara low $ 0.01979481 dan high $ 0.01987938, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARKEO adalah $ 0.146623, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01979481.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARKEO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.20% selama 24 jam, dan -1.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ARKEO (ARKEO)

$ 495.99K
--
$ 2.40M
25.00M
120,992,625.0
Kapitalisasi Pasar ARKEO saat ini adalah $ 495.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARKEO adalah 25.00M, dan total suplainya sebesar 120992625.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.40M.

Riwayat Harga ARKEO (ARKEO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ARKEO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ARKEO ke USD adalah $ -0.0029220303.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ARKEO ke USD adalah $ -0.0057261938.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ARKEO ke USD adalah $ -0.012968012388004506.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.20%
30 Days$ -0.0029220303-14.72%
60 Hari$ -0.0057261938-28.86%
90 Hari$ -0.012968012388004506-39.52%

Apa yang dimaksud dengan ARKEO (ARKEO)

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos.

Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight.

Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ARKEO (ARKEO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga ARKEO (USD)

Berapa nilai ARKEO (ARKEO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ARKEO (ARKEO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARKEO.

Cek prediksi harga ARKEO sekarang!

ARKEO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ARKEO (ARKEO)

Memahami tokenomi ARKEO (ARKEO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARKEO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ARKEO (ARKEO)

Berapa nilai ARKEO (ARKEO) hari ini?
Harga live ARKEO dalam USD adalah 0.01983858 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARKEO ke USD saat ini?
Harga ARKEO ke USD saat ini adalah $ 0.01983858. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ARKEO?
Kapitalisasi pasar ARKEO adalah $ 495.99K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARKEO?
Suplai beredar ARKEO adalah 25.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARKEO?
ARKEO mencapai harga ATH sebesar 0.146623 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARKEO?
ARKEO mencapai harga ATL 0.01979481 USD.
Berapa volume perdagangan ARKEO?
Volume perdagangan 24 jam live ARKEO adalah -- USD.
Akankah harga ARKEO naik lebih tinggi tahun ini?
ARKEO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARKEO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:21:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ARKEO (ARKEO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

