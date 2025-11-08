Harga ASIAN MOTHER Hari Ini

Harga live ASIAN MOTHER (IRENE) hari ini adalah $ 0.00001678, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IRENE ke USD saat ini adalah $ 0.00001678 per IRENE.

ASIAN MOTHER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,758.1, dengan suplai yang beredar 998.69M IRENE. Selama 24 jam terakhir, IRENE diperdagangkan antara $ 0.0000165 (low) dan $ 0.00001695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0015158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001312.

Dalam kinerja jangka pendek, IRENE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ASIAN MOTHER (IRENE)

Kapitalisasi Pasar $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Suplai Peredaran 998.69M 998.69M 998.69M Total Suplai 998,694,228.14656 998,694,228.14656 998,694,228.14656

