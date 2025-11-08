Harga ASSAI Hari Ini

Harga live ASSAI (ASSAI) hari ini adalah $ 0.00001238, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASSAI ke USD saat ini adalah $ 0.00001238 per ASSAI.

ASSAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,376.74, dengan suplai yang beredar 999.76M ASSAI. Selama 24 jam terakhir, ASSAI diperdagangkan antara $ 0.00001208 (low) dan $ 0.00001241 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04886133, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001106.

Dalam kinerja jangka pendek, ASSAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ASSAI (ASSAI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,764,903.8738784 999,764,903.8738784 999,764,903.8738784

