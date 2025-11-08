Harga Asteroid Bot Hari Ini

Harga live Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) hari ini adalah $ 0.0000084, dengan perubahan 5.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTEROIDBOT ke USD saat ini adalah $ 0.0000084 per ASTEROIDBOT.

Asteroid Bot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,403.92, dengan suplai yang beredar 1.00B ASTEROIDBOT. Selama 24 jam terakhir, ASTEROIDBOT diperdagangkan antara $ 0.00000786 (low) dan $ 0.0000085 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00048763, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000785.

Dalam kinerja jangka pendek, ASTEROIDBOT bergerak -0.34% dalam satu jam terakhir dan -25.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Asteroid Bot (ASTEROIDBOT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.40K$ 8.40K $ 8.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Asteroid Bot saat ini adalah $ 8.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASTEROIDBOT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.40K.