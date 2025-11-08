Harga Astheria Hari Ini

Harga live Astheria (HERIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HERIA ke USD saat ini adalah -- per HERIA.

Astheria saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,162.36, dengan suplai yang beredar 990.79M HERIA. Selama 24 jam terakhir, HERIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0079854, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HERIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Astheria (HERIA)

Kapitalisasi Pasar $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Suplai Peredaran 990.79M 990.79M 990.79M Total Suplai 990,785,992.299637 990,785,992.299637 990,785,992.299637

