Harga live Asymmetry USDaf hari ini adalah 0.984826 USD. Lacak informasi harga aktual USDAF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDAF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDAF

Info Harga USDAF

Penjelasan USDAF

Situs Web Resmi USDAF

Tokenomi USDAF

Prakiraan Harga USDAF

Logo Asymmetry USDaf

Harga Asymmetry USDaf (USDAF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDAF ke USD:

0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Asymmetry USDaf (USDAF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:55:53 (UTC+8)

Informasi Harga Asymmetry USDaf (USDAF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.00%

-0.14%

+0.16%

+0.16%

Harga aktual Asymmetry USDaf (USDAF) adalah $0.984826. Selama 24 jam terakhir, USDAF diperdagangkan antara low $ 0.982611 dan high $ 0.989132, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDAF adalah $ 1.18, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.969013.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDAF telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.14% selama 24 jam, dan +0.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Asymmetry USDaf (USDAF)

Kapitalisasi Pasar Asymmetry USDaf saat ini adalah $ 5.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDAF adalah 5.44M, dan total suplainya sebesar 5438671.463969188. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.36M.

Riwayat Harga Asymmetry USDaf (USDAF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Asymmetry USDaf ke USD adalah $ -0.0014320886521827.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Asymmetry USDaf ke USD adalah $ -0.0008144511.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Asymmetry USDaf ke USD adalah $ -0.0026789236.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Asymmetry USDaf ke USD adalah $ -0.0127809768716277.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0014320886521827-0.14%
30 Days$ -0.0008144511-0.08%
60 Hari$ -0.0026789236-0.27%
90 Hari$ -0.0127809768716277-1.28%

Apa yang dimaksud dengan Asymmetry USDaf (USDAF)

USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Asymmetry USDaf (USDAF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Asymmetry USDaf (USD)

Berapa nilai Asymmetry USDaf (USDAF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Asymmetry USDaf (USDAF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Asymmetry USDaf.

Cek prediksi harga Asymmetry USDaf sekarang!

USDAF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Asymmetry USDaf (USDAF)

Memahami tokenomi Asymmetry USDaf (USDAF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDAF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Asymmetry USDaf (USDAF)

Berapa nilai Asymmetry USDaf (USDAF) hari ini?
Harga live USDAF dalam USD adalah 0.984826 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDAF ke USD saat ini?
Harga USDAF ke USD saat ini adalah $ 0.984826. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Asymmetry USDaf?
Kapitalisasi pasar USDAF adalah $ 5.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDAF?
Suplai beredar USDAF adalah 5.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDAF?
USDAF mencapai harga ATH sebesar 1.18 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDAF?
USDAF mencapai harga ATL 0.969013 USD.
Berapa volume perdagangan USDAF?
Volume perdagangan 24 jam live USDAF adalah -- USD.
Akankah harga USDAF naik lebih tinggi tahun ini?
USDAF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDAF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:55:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

