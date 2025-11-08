Harga Autobahn Network Hari Ini

Harga live Autobahn Network (TXL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TXL ke USD saat ini adalah -- per TXL.

Autobahn Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,854, dengan suplai yang beredar 127.12M TXL. Selama 24 jam terakhir, TXL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.812598, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TXL bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -13.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Autobahn Network (TXL)

Kapitalisasi Pasar $ 75.85K$ 75.85K $ 75.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 358.02K$ 358.02K $ 358.02K Suplai Peredaran 127.12M 127.12M 127.12M Total Suplai 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Kapitalisasi Pasar Autobahn Network saat ini adalah $ 75.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TXL adalah 127.12M, dan total suplainya sebesar 599995118.6439197. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 358.02K.