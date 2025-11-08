Harga Autonio Hari Ini

Harga live Autonio (NIOX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIOX ke USD saat ini adalah -- per NIOX.

Autonio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,817, dengan suplai yang beredar 169.84M NIOX. Selama 24 jam terakhir, NIOX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.822057, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NIOX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Autonio (NIOX)

Kapitalisasi Pasar $ 67.82K$ 67.82K $ 67.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.77K$ 131.77K $ 131.77K Suplai Peredaran 169.84M 169.84M 169.84M Total Suplai 330,000,000.0 330,000,000.0 330,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Autonio saat ini adalah $ 67.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIOX adalah 169.84M, dan total suplainya sebesar 330000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.77K.