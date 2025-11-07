BursaDEX+
Harga live Avarik Saga hari ini adalah 0.00158035 USD. Lacak informasi harga aktual AVRK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVRK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVRK

Info Harga AVRK

Penjelasan AVRK

Whitepaper AVRK

Situs Web Resmi AVRK

Tokenomi AVRK

Prakiraan Harga AVRK

Logo Avarik Saga

Harga Avarik Saga (AVRK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AVRK ke USD:

$0.00158035
-8.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Avarik Saga (AVRK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:36:00 (UTC+8)

Informasi Harga Avarik Saga (AVRK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00140718
Low 24 Jam
$ 0.00174
High 24 Jam

$ 0.00140718
$ 0.00174
$ 0.173248
$ 0.00104087
+2.94%

-8.05%

+3.88%

+3.88%

Harga aktual Avarik Saga (AVRK) adalah $0.00158035. Selama 24 jam terakhir, AVRK diperdagangkan antara low $ 0.00140718 dan high $ 0.00174, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVRK adalah $ 0.173248, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00104087.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVRK telah berubah sebesar +2.94% selama 1 jam terakhir, -8.05% selama 24 jam, dan +3.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Avarik Saga (AVRK)

$ 300.11K
--
$ 795.24K
188.69M
500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Avarik Saga saat ini adalah $ 300.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AVRK adalah 188.69M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 795.24K.

Riwayat Harga Avarik Saga (AVRK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Avarik Saga ke USD adalah $ -0.000138386221654454.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Avarik Saga ke USD adalah $ +0.0000380266.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Avarik Saga ke USD adalah $ -0.0000668992.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Avarik Saga ke USD adalah $ -0.0002870979459895473.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000138386221654454-8.05%
30 Days$ +0.0000380266+2.41%
60 Hari$ -0.0000668992-4.23%
90 Hari$ -0.0002870979459895473-15.37%

Apa yang dimaksud dengan Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion.

At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Avarik Saga (AVRK)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Avarik Saga (USD)

Berapa nilai Avarik Saga (AVRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avarik Saga (AVRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avarik Saga.

Cek prediksi harga Avarik Saga sekarang!

AVRK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Avarik Saga (AVRK)

Memahami tokenomi Avarik Saga (AVRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVRK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Avarik Saga (AVRK)

Berapa nilai Avarik Saga (AVRK) hari ini?
Harga live AVRK dalam USD adalah 0.00158035 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVRK ke USD saat ini?
Harga AVRK ke USD saat ini adalah $ 0.00158035. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Avarik Saga?
Kapitalisasi pasar AVRK adalah $ 300.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVRK?
Suplai beredar AVRK adalah 188.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVRK?
AVRK mencapai harga ATH sebesar 0.173248 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVRK?
AVRK mencapai harga ATL 0.00104087 USD.
Berapa volume perdagangan AVRK?
Volume perdagangan 24 jam live AVRK adalah -- USD.
Akankah harga AVRK naik lebih tinggi tahun ini?
AVRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Avarik Saga (AVRK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

