Harga live AVAX HAS NO CHILL hari ini adalah 0.00115118 USD. Lacak informasi harga aktual NOCHILL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOCHILL dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.00115118
-1.90%1D
Grafik Harga Live AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:06:21 (UTC+8)

Informasi Harga AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00113241
Low 24 Jam
$ 0.00118982
High 24 Jam

$ 0.00113241
$ 0.00118982
$ 0.03121838
$ 0
-0.59%

-1.94%

-3.19%

-3.19%

Harga aktual AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) adalah $0.00115118. Selama 24 jam terakhir, NOCHILL diperdagangkan antara low $ 0.00113241 dan high $ 0.00118982, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNOCHILL adalah $ 0.03121838, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NOCHILL telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, -1.94% selama 24 jam, dan -3.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

$ 1.79M
--
$ 1.79M
1.55B
1,550,000,000.0
Kapitalisasi Pasar AVAX HAS NO CHILL saat ini adalah $ 1.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOCHILL adalah 1.55B, dan total suplainya sebesar 1550000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.79M.

Riwayat Harga AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL ke USD adalah $ -0.0005314721.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL ke USD adalah $ -0.0004069177.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL ke USD adalah $ -0.001928171622061584.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.94%
30 Days$ -0.0005314721-46.16%
60 Hari$ -0.0004069177-35.34%
90 Hari$ -0.001928171622061584-62.61%

Apa yang dimaksud dengan AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga AVAX HAS NO CHILL (USD)

Berapa nilai AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVAX HAS NO CHILL.

Cek prediksi harga AVAX HAS NO CHILL sekarang!

NOCHILL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Memahami tokenomi AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOCHILL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Berapa nilai AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) hari ini?
Harga live NOCHILL dalam USD adalah 0.00115118 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NOCHILL ke USD saat ini?
Harga NOCHILL ke USD saat ini adalah $ 0.00115118. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AVAX HAS NO CHILL?
Kapitalisasi pasar NOCHILL adalah $ 1.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NOCHILL?
Suplai beredar NOCHILL adalah 1.55B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NOCHILL?
NOCHILL mencapai harga ATH sebesar 0.03121838 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NOCHILL?
NOCHILL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NOCHILL?
Volume perdagangan 24 jam live NOCHILL adalah -- USD.
Akankah harga NOCHILL naik lebih tinggi tahun ini?
NOCHILL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOCHILL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

