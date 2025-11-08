Harga Awoke Hari Ini

Harga live Awoke (AWOKE) hari ini adalah $ 0.02072599, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AWOKE ke USD saat ini adalah $ 0.02072599 per AWOKE.

Awoke saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,726, dengan suplai yang beredar 1000.00K AWOKE. Selama 24 jam terakhir, AWOKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.33, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01883025.

Dalam kinerja jangka pendek, AWOKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Awoke (AWOKE)

Kapitalisasi Pasar $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Suplai Peredaran 1000.00K 1000.00K 1000.00K Total Suplai 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

