Harga Baby Goatseus Maximus Hari Ini

Harga live Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) hari ini adalah $ 0.00002517, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYGOAT ke USD saat ini adalah $ 0.00002517 per BABYGOAT.

Baby Goatseus Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,144, dengan suplai yang beredar 999.12M BABYGOAT. Selama 24 jam terakhir, BABYGOAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0049262, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002141.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYGOAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

Kapitalisasi Pasar $ 25.14K$ 25.14K $ 25.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.14K$ 25.14K $ 25.14K Suplai Peredaran 999.12M 999.12M 999.12M Total Suplai 999,117,402.547085 999,117,402.547085 999,117,402.547085

Kapitalisasi Pasar Baby Goatseus Maximus saat ini adalah $ 25.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYGOAT adalah 999.12M, dan total suplainya sebesar 999117402.547085. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.14K.