Harga Baby Pnut Hari Ini

Harga live Baby Pnut (BABYPNUT) hari ini adalah $ 0.00002823, dengan perubahan 3.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYPNUT ke USD saat ini adalah $ 0.00002823 per BABYPNUT.

Baby Pnut saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,636, dengan suplai yang beredar 978.87M BABYPNUT. Selama 24 jam terakhir, BABYPNUT diperdagangkan antara $ 0.0000264 (low) dan $ 0.00002826 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00769387, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002501.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYPNUT bergerak +2.76% dalam satu jam terakhir dan -11.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Pnut (BABYPNUT)

Kapitalisasi Pasar $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Suplai Peredaran 978.87M 978.87M 978.87M Total Suplai 978,865,743.053743 978,865,743.053743 978,865,743.053743

Kapitalisasi Pasar Baby Pnut saat ini adalah $ 27.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYPNUT adalah 978.87M, dan total suplainya sebesar 978865743.053743. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.64K.