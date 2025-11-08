Harga Baby Shiro Neko Hari Ini

Harga live Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) hari ini adalah $ 0.00000846, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYSHIRO ke USD saat ini adalah $ 0.00000846 per BABYSHIRO.

Baby Shiro Neko saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,456.21, dengan suplai yang beredar 999.62M BABYSHIRO. Selama 24 jam terakhir, BABYSHIRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00429534, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000833.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYSHIRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Kapitalisasi Pasar $ 8.46K$ 8.46K $ 8.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.46K$ 8.46K $ 8.46K Suplai Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Total Suplai 999,616,374.221708 999,616,374.221708 999,616,374.221708

Kapitalisasi Pasar Baby Shiro Neko saat ini adalah $ 8.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYSHIRO adalah 999.62M, dan total suplainya sebesar 999616374.221708. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.46K.