BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Baby Solana hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BABYSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYSOL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Baby Solana hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BABYSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYSOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABYSOL

Info Harga BABYSOL

Penjelasan BABYSOL

Situs Web Resmi BABYSOL

Tokenomi BABYSOL

Prakiraan Harga BABYSOL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Baby Solana

Harga Baby Solana (BABYSOL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BABYSOL ke USD:

--
----
-3.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Baby Solana (BABYSOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:50:26 (UTC+8)

Informasi Harga Baby Solana (BABYSOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125387
$ 0.00125387$ 0.00125387

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-3.75%

-19.29%

-19.29%

Harga aktual Baby Solana (BABYSOL) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BABYSOL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABYSOL adalah $ 0.00125387, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABYSOL telah berubah sebesar -0.40% selama 1 jam terakhir, -3.75% selama 24 jam, dan -19.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baby Solana (BABYSOL)

$ 81.72K
$ 81.72K$ 81.72K

--
----

$ 81.72K
$ 81.72K$ 81.72K

999.94M
999.94M 999.94M

999,938,843.124006
999,938,843.124006 999,938,843.124006

Kapitalisasi Pasar Baby Solana saat ini adalah $ 81.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYSOL adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999938843.124006. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.72K.

Riwayat Harga Baby Solana (BABYSOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Baby Solana ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Baby Solana ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Baby Solana ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Baby Solana ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.75%
30 Days$ 0-32.20%
60 Hari$ 0-29.74%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Baby Solana (BABYSOL)

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶

Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕

🎯 Why BABYSOL?

🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐

🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Baby Solana (BABYSOL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Baby Solana (USD)

Berapa nilai Baby Solana (BABYSOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby Solana (BABYSOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Solana.

Cek prediksi harga Baby Solana sekarang!

BABYSOL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Baby Solana (BABYSOL)

Memahami tokenomi Baby Solana (BABYSOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABYSOL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Baby Solana (BABYSOL)

Berapa nilai Baby Solana (BABYSOL) hari ini?
Harga live BABYSOL dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABYSOL ke USD saat ini?
Harga BABYSOL ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baby Solana?
Kapitalisasi pasar BABYSOL adalah $ 81.72K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABYSOL?
Suplai beredar BABYSOL adalah 999.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABYSOL?
BABYSOL mencapai harga ATH sebesar 0.00125387 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABYSOL?
BABYSOL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BABYSOL?
Volume perdagangan 24 jam live BABYSOL adalah -- USD.
Akankah harga BABYSOL naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABYSOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:50:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Baby Solana (BABYSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,478.37
$100,478.37$100,478.37

-1.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,243.21
$3,243.21$3,243.21

-1.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1185
$1.1185$1.1185

+30.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-2.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,478.37
$100,478.37$100,478.37

-1.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,243.21
$3,243.21$3,243.21

-1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-2.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1904
$2.1904$2.1904

-1.97%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16242
$0.16242$0.16242

+2.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016828
$0.00016828$0.00016828

+3,265.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004647
$0.00004647$0.00004647

+331.47%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008131
$0.008131$0.008131

+281.02%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$18.6200
$18.6200$18.6200

+204.74%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009837
$0.009837$0.009837

+145.92%