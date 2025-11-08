Harga Baby Tiger Hari Ini

Harga live Baby Tiger ($BBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BBT ke USD saat ini adalah -- per $BBT.

Baby Tiger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,747.42, dengan suplai yang beredar 2.00B $BBT. Selama 24 jam terakhir, $BBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01729649, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $BBT bergerak +2.59% dalam satu jam terakhir dan -28.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Tiger ($BBT)

Kapitalisasi Pasar $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K Suplai Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Total Suplai 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Baby Tiger saat ini adalah $ 16.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BBT adalah 2.00B, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.75K.