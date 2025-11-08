Harga Babylons Hari Ini

Harga live Babylons (BABI) hari ini adalah $ 0.00030467, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABI ke USD saat ini adalah $ 0.00030467 per BABI.

Babylons saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,595, dengan suplai yang beredar 93.85M BABI. Selama 24 jam terakhir, BABI diperdagangkan antara $ 0.00029902 (low) dan $ 0.00032232 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.613181, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013881.

Dalam kinerja jangka pendek, BABI bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -11.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Babylons (BABI)

Kapitalisasi Pasar $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Suplai Peredaran 93.85M 93.85M 93.85M Total Suplai 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166

Kapitalisasi Pasar Babylons saat ini adalah $ 28.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABI adalah 93.85M, dan total suplainya sebesar 188545777.0978166. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.45K.