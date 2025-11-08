Harga BAGLESS Hari Ini

Harga live BAGLESS (BAGLESS) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAGLESS ke USD saat ini adalah -- per BAGLESS.

BAGLESS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,614.01, dengan suplai yang beredar 999.17M BAGLESS. Selama 24 jam terakhir, BAGLESS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BAGLESS bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +14.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BAGLESS (BAGLESS)

Kapitalisasi Pasar $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Suplai Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Total Suplai 999,172,391.725663 999,172,391.725663 999,172,391.725663

Kapitalisasi Pasar BAGLESS saat ini adalah $ 11.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAGLESS adalah 999.17M, dan total suplainya sebesar 999172391.725663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.61K.