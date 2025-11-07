BursaDEX+
Informasi Harga Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Harga aktual Ballz of Steel (BALLZ) adalah $0.00107339. Selama 24 jam terakhir, BALLZ diperdagangkan antara low $ 0.0010283 dan high $ 0.00109357, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBALLZ adalah $ 0.01151396, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00070042.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BALLZ telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +2.37% selama 24 jam, dan -16.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ballz of Steel (BALLZ)

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ballz of Steel saat ini adalah $ 1.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BALLZ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.07M.

Riwayat Harga Ballz of Steel (BALLZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ballz of Steel ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ballz of Steel ke USD adalah $ -0.0004218431.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ballz of Steel ke USD adalah $ -0.0005649105.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ballz of Steel ke USD adalah $ -0.0003905618994984807.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.37%
30 Days$ -0.0004218431-39.30%
60 Hari$ -0.0005649105-52.62%
90 Hari$ -0.0003905618994984807-26.67%

Apa yang dimaksud dengan Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ballz of Steel (BALLZ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ballz of Steel (USD)

Berapa nilai Ballz of Steel (BALLZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ballz of Steel (BALLZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ballz of Steel.

Cek prediksi harga Ballz of Steel sekarang!

BALLZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ballz of Steel (BALLZ)

Memahami tokenomi Ballz of Steel (BALLZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BALLZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ballz of Steel (BALLZ)

Berapa nilai Ballz of Steel (BALLZ) hari ini?
Harga live BALLZ dalam USD adalah 0.00107339 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BALLZ ke USD saat ini?
Harga BALLZ ke USD saat ini adalah $ 0.00107339. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ballz of Steel?
Kapitalisasi pasar BALLZ adalah $ 1.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BALLZ?
Suplai beredar BALLZ adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BALLZ?
BALLZ mencapai harga ATH sebesar 0.01151396 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BALLZ?
BALLZ mencapai harga ATL 0.00070042 USD.
Berapa volume perdagangan BALLZ?
Volume perdagangan 24 jam live BALLZ adalah -- USD.
Akankah harga BALLZ naik lebih tinggi tahun ini?
BALLZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BALLZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
