Apa yang dimaksud dengan Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win! Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀 Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰 All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

Berapa nilai Ballz of Steel (BALLZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ballz of Steel (BALLZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ballz of Steel.

Memahami tokenomi Ballz of Steel (BALLZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BALLZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ballz of Steel (BALLZ) Berapa nilai Ballz of Steel (BALLZ) hari ini? Harga live BALLZ dalam USD adalah 0.00107339 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BALLZ ke USD saat ini? $ 0.00107339 . Cobalah Harga BALLZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ballz of Steel? Kapitalisasi pasar BALLZ adalah $ 1.07M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BALLZ? Suplai beredar BALLZ adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BALLZ? BALLZ mencapai harga ATH sebesar 0.01151396 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BALLZ? BALLZ mencapai harga ATL 0.00070042 USD . Berapa volume perdagangan BALLZ? Volume perdagangan 24 jam live BALLZ adalah -- USD . Akankah harga BALLZ naik lebih tinggi tahun ini? BALLZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BALLZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

