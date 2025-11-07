BursaDEX+
Harga live Balsa MM Fund hari ini adalah 0.075792 USD. Lacak informasi harga aktual BMMF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BMMF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BMMF

Info Harga BMMF

Penjelasan BMMF

Situs Web Resmi BMMF

Tokenomi BMMF

Prakiraan Harga BMMF

Harga Balsa MM Fund (BMMF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BMMF ke USD:

$0.075792
$0.075792
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Balsa MM Fund (BMMF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:57:51 (UTC+8)

Informasi Harga Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07564
$ 0.07564
Low 24 Jam
$ 0.075956
$ 0.075956
High 24 Jam

$ 0.07564
$ 0.07564

$ 0.075956
$ 0.075956

$ 0.075956
$ 0.075956

$ 0.070272
$ 0.070272

--

+0.04%

+0.53%

+0.53%

Harga aktual Balsa MM Fund (BMMF) adalah $0.075792. Selama 24 jam terakhir, BMMF diperdagangkan antara low $ 0.07564 dan high $ 0.075956, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBMMF adalah $ 0.075956, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.070272.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BMMF telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +0.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Balsa MM Fund (BMMF)

$ 3.91M
$ 3.91M

--
----

$ 3.91M
$ 3.91M

51.55M
51.55M

51,547,463.76985916
51,547,463.76985916

Kapitalisasi Pasar Balsa MM Fund saat ini adalah $ 3.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BMMF adalah 51.55M, dan total suplainya sebesar 51547463.76985916. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.91M.

Riwayat Harga Balsa MM Fund (BMMF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Balsa MM Fund ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Balsa MM Fund ke USD adalah $ +0.0028173781.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Balsa MM Fund ke USD adalah $ +0.0044906532.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Balsa MM Fund ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.04%
30 Days$ +0.0028173781+3.72%
60 Hari$ +0.0044906532+5.92%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Balsa MM Fund (BMMF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Balsa MM Fund (USD)

Berapa nilai Balsa MM Fund (BMMF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Balsa MM Fund (BMMF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Balsa MM Fund.

Cek prediksi harga Balsa MM Fund sekarang!

BMMF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Balsa MM Fund (BMMF)

Memahami tokenomi Balsa MM Fund (BMMF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BMMF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Balsa MM Fund (BMMF)

Berapa nilai Balsa MM Fund (BMMF) hari ini?
Harga live BMMF dalam USD adalah 0.075792 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BMMF ke USD saat ini?
Harga BMMF ke USD saat ini adalah $ 0.075792. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Balsa MM Fund?
Kapitalisasi pasar BMMF adalah $ 3.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BMMF?
Suplai beredar BMMF adalah 51.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BMMF?
BMMF mencapai harga ATH sebesar 0.075956 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BMMF?
BMMF mencapai harga ATL 0.070272 USD.
Berapa volume perdagangan BMMF?
Volume perdagangan 24 jam live BMMF adalah -- USD.
Akankah harga BMMF naik lebih tinggi tahun ini?
BMMF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BMMF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:57:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

