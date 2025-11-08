Harga bane Hari Ini

Harga live bane ($BANE) hari ini adalah $ 0.00002032, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BANE ke USD saat ini adalah $ 0.00002032 per $BANE.

bane saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,297, dengan suplai yang beredar 998.89M $BANE. Selama 24 jam terakhir, $BANE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00103846, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001349.

Dalam kinerja jangka pendek, $BANE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bane ($BANE)

Kapitalisasi Pasar $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Suplai Peredaran 998.89M 998.89M 998.89M Total Suplai 998,886,250.722324 998,886,250.722324 998,886,250.722324

Kapitalisasi Pasar bane saat ini adalah $ 20.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BANE adalah 998.89M, dan total suplainya sebesar 998886250.722324. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.30K.