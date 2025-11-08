Harga BANKSY Hari Ini

Harga live BANKSY (BANKSY) hari ini adalah $ 0.00002571, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANKSY ke USD saat ini adalah $ 0.00002571 per BANKSY.

BANKSY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,718, dengan suplai yang beredar 731.72M BANKSY. Selama 24 jam terakhir, BANKSY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00173934, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001646.

Dalam kinerja jangka pendek, BANKSY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BANKSY (BANKSY)

Kapitalisasi Pasar $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K Suplai Peredaran 731.72M 731.72M 731.72M Total Suplai 731,720,343.52 731,720,343.52 731,720,343.52

Kapitalisasi Pasar BANKSY saat ini adalah $ 22.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BANKSY adalah 731.72M, dan total suplainya sebesar 731720343.52. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.72K.