Harga Based Doge Hari Ini

Harga live Based Doge (BDOGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BDOGE ke USD saat ini adalah -- per BDOGE.

Based Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,278.28, dengan suplai yang beredar 956.53M BDOGE. Selama 24 jam terakhir, BDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BDOGE bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -11.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based Doge (BDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Suplai Peredaran 956.53M 956.53M 956.53M Total Suplai 956,529,142.1997899 956,529,142.1997899 956,529,142.1997899

Kapitalisasi Pasar Based Doge saat ini adalah $ 15.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BDOGE adalah 956.53M, dan total suplainya sebesar 956529142.1997899. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.28K.