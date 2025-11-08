Harga BASEDChad Hari Ini

Harga live BASEDChad (BASED) hari ini adalah $ 0.00004034, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASED ke USD saat ini adalah $ 0.00004034 per BASED.

BASEDChad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,460, dengan suplai yang beredar 928.67M BASED. Selama 24 jam terakhir, BASED diperdagangkan antara $ 0.00004034 (low) dan $ 0.00004034 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00513753, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003843.

Dalam kinerja jangka pendek, BASED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BASEDChad (BASED)

Kapitalisasi Pasar $ 37.46K$ 37.46K $ 37.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.34K$ 40.34K $ 40.34K Suplai Peredaran 928.67M 928.67M 928.67M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

