Harga BattleFly Hari Ini

Harga live BattleFly (GFLY) hari ini adalah $ 0.00577819, dengan perubahan 4.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GFLY ke USD saat ini adalah $ 0.00577819 per GFLY.

BattleFly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,529, dengan suplai yang beredar 4.78M GFLY. Selama 24 jam terakhir, GFLY diperdagangkan antara $ 0.00539547 (low) dan $ 0.00575554 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.24, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00526843.

Dalam kinerja jangka pendek, GFLY bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -10.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BattleFly (GFLY)

Kapitalisasi Pasar $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Suplai Peredaran 4.78M 4.78M 4.78M Total Suplai 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864 4,783,073.800354864

Kapitalisasi Pasar BattleFly saat ini adalah $ 27.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GFLY adalah 4.78M, dan total suplainya sebesar 4783073.800354864. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.53K.