Harga Bazinga Hari Ini

Harga live Bazinga (BAZINGA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAZINGA ke USD saat ini adalah -- per BAZINGA.

Bazinga saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,669, dengan suplai yang beredar 796.99M BAZINGA. Selama 24 jam terakhir, BAZINGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03101432, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BAZINGA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bazinga (BAZINGA)

Kapitalisasi Pasar $ 67.67K$ 67.67K $ 67.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.67K$ 67.67K $ 67.67K Suplai Peredaran 796.99M 796.99M 796.99M Total Suplai 796,994,126.53 796,994,126.53 796,994,126.53

Kapitalisasi Pasar Bazinga saat ini adalah $ 67.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAZINGA adalah 796.99M, dan total suplainya sebesar 796994126.53. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.67K.