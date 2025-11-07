BursaDEX+
Harga live BBAChain hari ini adalah 0.00216829 USD. Lacak informasi harga aktual BBA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BBA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BBAChain (BBA)

Harga Live 1 BBA ke USD:

$0.00216244
$0.00216244$0.00216244
-2.30%1D
Grafik Harga Live BBAChain (BBA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:23:53 (UTC+8)

Informasi Harga BBAChain (BBA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0021644
$ 0.0021644$ 0.0021644
Low 24 Jam
$ 0.00222683
$ 0.00222683$ 0.00222683
High 24 Jam

$ 0.0021644
$ 0.0021644$ 0.0021644

$ 0.00222683
$ 0.00222683$ 0.00222683

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 0.00210127
$ 0.00210127$ 0.00210127

-0.35%

-2.27%

-6.37%

-6.37%

Harga aktual BBAChain (BBA) adalah $0.00216829. Selama 24 jam terakhir, BBA diperdagangkan antara low $ 0.0021644 dan high $ 0.00222683, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBBA adalah $ 2.11, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00210127.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BBA telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, -2.27% selama 24 jam, dan -6.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BBAChain (BBA)

$ 362.42K
$ 362.42K$ 362.42K

--
----

$ 641.81K
$ 641.81K$ 641.81K

167.14M
167.14M 167.14M

296,000,000.0
296,000,000.0 296,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BBAChain saat ini adalah $ 362.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBA adalah 167.14M, dan total suplainya sebesar 296000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 641.81K.

Riwayat Harga BBAChain (BBA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BBAChain ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BBAChain ke USD adalah $ -0.0001672668.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BBAChain ke USD adalah $ -0.0000919504.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BBAChain ke USD adalah $ -0.1189398934960768.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.27%
30 Days$ -0.0001672668-7.71%
60 Hari$ -0.0000919504-4.24%
90 Hari$ -0.1189398934960768-98.20%

Apa yang dimaksud dengan BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents.

BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for:

• Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions.

BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as:

• A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BBAChain (BBA)

Prediksi Harga BBAChain (USD)

Berapa nilai BBAChain (BBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BBAChain (BBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BBAChain.

Cek prediksi harga BBAChain sekarang!

BBA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BBAChain (BBA)

Memahami tokenomi BBAChain (BBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BBA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BBAChain (BBA)

Berapa nilai BBAChain (BBA) hari ini?
Harga live BBA dalam USD adalah 0.00216829 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BBA ke USD saat ini?
Harga BBA ke USD saat ini adalah $ 0.00216829. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BBAChain?
Kapitalisasi pasar BBA adalah $ 362.42K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BBA?
Suplai beredar BBA adalah 167.14M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BBA?
BBA mencapai harga ATH sebesar 2.11 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BBA?
BBA mencapai harga ATL 0.00210127 USD.
Berapa volume perdagangan BBA?
Volume perdagangan 24 jam live BBA adalah -- USD.
Akankah harga BBA naik lebih tinggi tahun ini?
BBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:23:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BBAChain (BBA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

