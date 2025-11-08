Harga BeamSwap Hari Ini

Harga live BeamSwap (GLINT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLINT ke USD saat ini adalah -- per GLINT.

BeamSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,401, dengan suplai yang beredar 1.79B GLINT. Selama 24 jam terakhir, GLINT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01158009, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GLINT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BeamSwap (GLINT)

Kapitalisasi Pasar $ 41.40K$ 41.40K $ 41.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Suplai Peredaran 1.79B 1.79B 1.79B Total Suplai 2,510,620,283.0 2,510,620,283.0 2,510,620,283.0

Kapitalisasi Pasar BeamSwap saat ini adalah $ 41.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLINT adalah 1.79B, dan total suplainya sebesar 2510620283.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.19K.