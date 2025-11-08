Harga BEARY Hari Ini

Harga live BEARY (BEARY) hari ini adalah $ 0.00001108, dengan perubahan 3.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEARY ke USD saat ini adalah $ 0.00001108 per BEARY.

BEARY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,916.12, dengan suplai yang beredar 989.71M BEARY. Selama 24 jam terakhir, BEARY diperdagangkan antara $ 0.00001062 (low) dan $ 0.00001108 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00268921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000998.

Dalam kinerja jangka pendek, BEARY bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BEARY (BEARY)

Kapitalisasi Pasar $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Suplai Peredaran 989.71M 989.71M 989.71M Total Suplai 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Kapitalisasi Pasar BEARY saat ini adalah $ 10.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEARY adalah 989.71M, dan total suplainya sebesar 989710456.9532083. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.92K.