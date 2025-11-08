Harga Bee Hari Ini

Harga live Bee (BEE) hari ini adalah $ 0.00001904, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEE ke USD saat ini adalah $ 0.00001904 per BEE.

Bee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,779.65, dengan suplai yang beredar 1000.00M BEE. Selama 24 jam terakhir, BEE diperdagangkan antara $ 0.00001821 (low) dan $ 0.00001882 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01742187, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001459.

Dalam kinerja jangka pendek, BEE bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -14.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bee (BEE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,351.0 999,998,351.0 999,998,351.0

