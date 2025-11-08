Harga Beer Frog Hari Ini

Harga live Beer Frog (FROG) hari ini adalah $ 0.00005138, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROG ke USD saat ini adalah $ 0.00005138 per FROG.

Beer Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,384, dengan suplai yang beredar 1.00B FROG. Selama 24 jam terakhir, FROG diperdagangkan antara $ 0.00005032 (low) dan $ 0.00005277 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00256431, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004694.

Dalam kinerja jangka pendek, FROG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beer Frog (FROG)

Kapitalisasi Pasar $ 51.38K$ 51.38K $ 51.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.38K$ 51.38K $ 51.38K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Beer Frog saat ini adalah $ 51.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.38K.