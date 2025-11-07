BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Believe In Something hari ini adalah 0.00022368 USD. Lacak informasi harga aktual BIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Believe In Something hari ini adalah 0.00022368 USD. Lacak informasi harga aktual BIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIS

Info Harga BIS

Penjelasan BIS

Tokenomi BIS

Prakiraan Harga BIS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Believe In Something

Harga Believe In Something (BIS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BIS ke USD:

$0.00022368
$0.00022368$0.00022368
-7.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Believe In Something (BIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:37:54 (UTC+8)

Informasi Harga Believe In Something (BIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225
Low 24 Jam
$ 0.00024717
$ 0.00024717$ 0.00024717
High 24 Jam

$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225

$ 0.00024717
$ 0.00024717$ 0.00024717

$ 0.01912043
$ 0.01912043$ 0.01912043

$ 0.00021254
$ 0.00021254$ 0.00021254

+0.34%

-7.61%

-31.05%

-31.05%

Harga aktual Believe In Something (BIS) adalah $0.00022368. Selama 24 jam terakhir, BIS diperdagangkan antara low $ 0.0002225 dan high $ 0.00024717, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIS adalah $ 0.01912043, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00021254.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIS telah berubah sebesar +0.34% selama 1 jam terakhir, -7.61% selama 24 jam, dan -31.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Believe In Something (BIS)

$ 224.60K
$ 224.60K$ 224.60K

--
----

$ 224.60K
$ 224.60K$ 224.60K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,304.023024
999,682,304.023024 999,682,304.023024

Kapitalisasi Pasar Believe In Something saat ini adalah $ 224.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIS adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999682304.023024. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 224.60K.

Riwayat Harga Believe In Something (BIS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Believe In Something ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Believe In Something ke USD adalah $ -0.0001218538.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Believe In Something ke USD adalah $ -0.0001494746.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Believe In Something ke USD adalah $ -0.000887834995369773.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.61%
30 Days$ -0.0001218538-54.47%
60 Hari$ -0.0001494746-66.82%
90 Hari$ -0.000887834995369773-79.87%

Apa yang dimaksud dengan Believe In Something (BIS)

The ethos of SPX6900 is 'Stop trading and start believing in something'. Back in March, a mysterious guy that goes by the handle @spxinsider made this coin. However, he wanted to see if the community would truly believe in a coin without any socials and this caused the project to drop in attention.

With baproll's and Murad's popularization of the phrase 'believe in something' during the meteoric rise of SPX6900, the $bis team decided to step in and create a movement of believing.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Believe In Something (USD)

Berapa nilai Believe In Something (BIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Believe In Something (BIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Believe In Something.

Cek prediksi harga Believe In Something sekarang!

BIS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Believe In Something (BIS)

Memahami tokenomi Believe In Something (BIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Believe In Something (BIS)

Berapa nilai Believe In Something (BIS) hari ini?
Harga live BIS dalam USD adalah 0.00022368 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIS ke USD saat ini?
Harga BIS ke USD saat ini adalah $ 0.00022368. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Believe In Something?
Kapitalisasi pasar BIS adalah $ 224.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIS?
Suplai beredar BIS adalah 999.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIS?
BIS mencapai harga ATH sebesar 0.01912043 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIS?
BIS mencapai harga ATL 0.00021254 USD.
Berapa volume perdagangan BIS?
Volume perdagangan 24 jam live BIS adalah -- USD.
Akankah harga BIS naik lebih tinggi tahun ini?
BIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:37:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Believe In Something (BIS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,871.57
$99,871.57$99,871.57

-2.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,214.81
$3,214.81$3,214.81

-2.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0485
$1.0485$1.0485

+22.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.32
$152.32$152.32

-2.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,871.57
$99,871.57$99,871.57

-2.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,214.81
$3,214.81$3,214.81

-2.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.32
$152.32$152.32

-2.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1686
$2.1686$2.1686

-2.94%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16174
$0.16174$0.16174

+1.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00018183
$0.00018183$0.00018183

+3,536.60%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$24.0734
$24.0734$24.0734

+294.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007802
$0.007802$0.007802

+265.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003903
$0.00003903$0.00003903

+262.39%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009276
$0.009276$0.009276

+131.90%