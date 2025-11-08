Harga BEMU Hari Ini

Harga live BEMU (BEMU) hari ini adalah $ 0.00000185, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEMU ke USD saat ini adalah $ 0.00000185 per BEMU.

BEMU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,508.56, dengan suplai yang beredar 10.00B BEMU. Selama 24 jam terakhir, BEMU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000113.

Dalam kinerja jangka pendek, BEMU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BEMU (BEMU)

Kapitalisasi Pasar $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

