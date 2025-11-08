Harga Benzene Hari Ini

Harga live Benzene (BZN) hari ini adalah $ 0.059949, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BZN ke USD saat ini adalah $ 0.059949 per BZN.

Benzene saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,011, dengan suplai yang beredar 1.08M BZN. Selama 24 jam terakhir, BZN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 32.59, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01156936.

Dalam kinerja jangka pendek, BZN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Benzene (BZN)

Kapitalisasi Pasar $ 65.01K$ 65.01K $ 65.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Suplai Peredaran 1.08M 1.08M 1.08M Total Suplai 99,533,096.0 99,533,096.0 99,533,096.0

Kapitalisasi Pasar Benzene saat ini adalah $ 65.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BZN adalah 1.08M, dan total suplainya sebesar 99533096.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.97M.