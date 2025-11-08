Harga bePAY Finance Hari Ini

Harga live bePAY Finance (BECOIN) hari ini adalah $ 0.00139927, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BECOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00139927 per BECOIN.

bePAY Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,190.52, dengan suplai yang beredar 13.00M BECOIN. Selama 24 jam terakhir, BECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.248777, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00079919.

Dalam kinerja jangka pendek, BECOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +11.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bePAY Finance (BECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Suplai Peredaran 13.00M 13.00M 13.00M Total Suplai 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

Kapitalisasi Pasar bePAY Finance saat ini adalah $ 18.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BECOIN adalah 13.00M, dan total suplainya sebesar 13000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.19K.