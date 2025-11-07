Informasi Harga Berry Data (BRY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.01756913 $ 0.01756913 $ 0.01756913 Low 24 Jam $ 0.01840307 $ 0.01840307 $ 0.01840307 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.01756913$ 0.01756913 $ 0.01756913 High 24 Jam $ 0.01840307$ 0.01840307 $ 0.01840307 All Time High $ 40.0$ 40.0 $ 40.0 Harga Terendah $ 0.01171414$ 0.01171414 $ 0.01171414 Perubahan Harga (1 Jam) +0.34% Perubahan Harga (1 Hari) -1.36% Perubahan Harga (7H) -14.49% Perubahan Harga (7H) -14.49%

Harga aktual Berry Data (BRY) adalah $0.01780127. Selama 24 jam terakhir, BRY diperdagangkan antara low $ 0.01756913 dan high $ 0.01840307, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRY adalah $ 40.0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01171414.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRY telah berubah sebesar +0.34% selama 1 jam terakhir, -1.36% selama 24 jam, dan -14.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Berry Data (BRY)

Kapitalisasi Pasar $ 114.07K$ 114.07K $ 114.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 178.73K$ 178.73K $ 178.73K Suplai Peredaran 6.41M 6.41M 6.41M Total Suplai 10,047,791.28086419 10,047,791.28086419 10,047,791.28086419

Kapitalisasi Pasar Berry Data saat ini adalah $ 114.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRY adalah 6.41M, dan total suplainya sebesar 10047791.28086419. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 178.73K.