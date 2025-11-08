Harga Beta Trader Hari Ini

Harga live Beta Trader (BETA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BETA ke USD saat ini adalah -- per BETA.

Beta Trader saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,833.59, dengan suplai yang beredar 998.65M BETA. Selama 24 jam terakhir, BETA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00442072, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BETA bergerak -0.49% dalam satu jam terakhir dan -17.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beta Trader (BETA)

Kapitalisasi Pasar $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Suplai Peredaran 998.65M 998.65M 998.65M Total Suplai 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

Kapitalisasi Pasar Beta Trader saat ini adalah $ 12.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BETA adalah 998.65M, dan total suplainya sebesar 998645248.223. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.83K.