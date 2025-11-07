BursaDEX+
Harga live BetSwirl hari ini adalah 0.00014907 USD. Lacak informasi harga aktual BETS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BETS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BETS

Info Harga BETS

Penjelasan BETS

Situs Web Resmi BETS

Tokenomi BETS

Prakiraan Harga BETS

Harga BetSwirl (BETS)

Harga Live 1 BETS ke USD:

$0.00014907
-4.80%1D
Grafik Harga Live BetSwirl (BETS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:25:09 (UTC+8)

Informasi Harga BetSwirl (BETS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00014946
Low 24 Jam
$ 0.00015747
High 24 Jam

$ 0.00014946
$ 0.00015747
$ 0.00143188
$ 0.00003457
-1.32%

-4.82%

-14.91%

-14.91%

Harga aktual BetSwirl (BETS) adalah $0.00014907. Selama 24 jam terakhir, BETS diperdagangkan antara low $ 0.00014946 dan high $ 0.00015747, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBETS adalah $ 0.00143188, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00003457.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BETS telah berubah sebesar -1.32% selama 1 jam terakhir, -4.82% selama 24 jam, dan -14.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BetSwirl (BETS)

$ 373.59K
--
$ 966.35K
2.51B
6,482,659,979.863548
Kapitalisasi Pasar BetSwirl saat ini adalah $ 373.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BETS adalah 2.51B, dan total suplainya sebesar 6482659979.863548. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 966.35K.

Riwayat Harga BetSwirl (BETS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BetSwirl ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BetSwirl ke USD adalah $ -0.0000419462.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BetSwirl ke USD adalah $ -0.0000464091.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BetSwirl ke USD adalah $ -0.0000601640609134621.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.82%
30 Days$ -0.0000419462-28.13%
60 Hari$ -0.0000464091-31.13%
90 Hari$ -0.0000601640609134621-28.75%

Apa yang dimaksud dengan BetSwirl (BETS)

BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience.

The key features of BetSwirl:

  • A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse
  • Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners
  • A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS
  • A staking program to share the project profits with the community
  • A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!
  • A transparent system with a complete protocol analytics dashboard
  • A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya BetSwirl (BETS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BetSwirl (USD)

Berapa nilai BetSwirl (BETS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BetSwirl (BETS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BetSwirl.

Cek prediksi harga BetSwirl sekarang!

BETS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BetSwirl (BETS)

Memahami tokenomi BetSwirl (BETS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BETS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BetSwirl (BETS)

Berapa nilai BetSwirl (BETS) hari ini?
Harga live BETS dalam USD adalah 0.00014907 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BETS ke USD saat ini?
Harga BETS ke USD saat ini adalah $ 0.00014907. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BetSwirl?
Kapitalisasi pasar BETS adalah $ 373.59K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BETS?
Suplai beredar BETS adalah 2.51B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BETS?
BETS mencapai harga ATH sebesar 0.00143188 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BETS?
BETS mencapai harga ATL 0.00003457 USD.
Berapa volume perdagangan BETS?
Volume perdagangan 24 jam live BETS adalah -- USD.
Akankah harga BETS naik lebih tinggi tahun ini?
BETS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BETS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

